РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. С 17 по 19 сентября на избирательных участках городского округа Люберцы провели более 250 творческих программ с участием коллективов учреждений образования, дополнительного образования и культуры городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для избирателей в местах для голосования организована развлекательная программа: концерты, мастер-классы, выставки, анимация. Всего за три дня воспитанники секций и кружков учреждений образования, дополнительного образования и культуры подготовили порядка 250 творческих номеров», - сказал председатель ТИК Новиков.

Также в помещениях УИКов, где проходила концертная программа, работали буфеты.

Голосование по выборам депутатов Госдумы РФ и депутатов Мособлдумы проводится впервые в трехдневный срок: 17,18 и 19 сентября. В округе работает 171 избирательный участок. Подсчет голосов начнется после закрытия всех УИКов 19 сентября.