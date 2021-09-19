РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В подмосковном Подольске явка избиратеей на 15:00 19 сентября составила более 29%, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы проводится в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

«В Подольске по состоянию на 15:00 (19 сентября - ред.) с учетом прошедших двух дней проголосовало более 29% избирателей», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что 18 сентября выборам способствовала хорошая погода, а уже в воскресенье она заметно ухудшилась.

Пестов выразил надежду на активность избирателей в воскресный день и мудрый выбор в ходе голосования. Он также добавил, что большая нагрузка легла на избирательные комиссии, на всех участках которой широко представлены наблюдатели от кандидатов и партий.

«Поэтому всем желаю доброго здоровья, оптимизма и надеюсь, что каждый достойно проявит свою гражданскую позицию», - заключил Пестов.