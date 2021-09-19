РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. Депутат Госдумы РФ Лидия Антонова в воскресенье проголосовала на выборах в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит два бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй - для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму.

Антонова проголосовала на избирательном участке в Люберецком дворце культуры.

«Я уверена, что у нас всегда есть выбор. Мы знаем, что у старшего поколения такого не было. Считаю, нужно обязательно ходить на выборы, это очень важное политическое мероприятие для нашей страны», - сказала Антонова.

В Люберцах до 20:00 будет открыт 171 избирательный участок. Все обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками, термометрами. В помещениях проводится санитарная обработка, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.