РИАМО - 19 сен. В некоторых районах Москвы уже отмечается значительное усиление ветра. Начиная с 21:00 его порывы будут достигать 18 м/с, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Вместе с сильным ветром в город придет дождь. Опасная погода сохранится до 11:00 20 сентября.

Специалисты ГУ МЧС России по Москве советуют не выходить на улицу без необходимости. А если непогода застигнет за рулем, лучше всего снизить скорость, увеличить дистанцию с идущим впереди автомобилем и избегать внезапных маневров.

Парковать автомобиль рекомендуется вдали от деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов.