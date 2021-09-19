РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Волонтерский отряд старшеклассников школы №32 Подольска принял участие в фестивале «Юнафест» и помог центру реабилитации бездомных животных, сообщил теротдел администрации округа.

Ребята активно откликнулись на участие в фестивале «Юнафест» в Москве. Они включились в работу по поиску новых хозяев кошкам и собакам, консультировали по правильному уходу за животными, собирали пожертвования. Также им разрешили погладить и покормить питомцев центра.

Теплый и уютный фестиваль пристройства бездомных животных «Юнафест» стартовал в воскресенье в 12:00 и продлится до 18:00 в Центре современного искусства «Винзавод» в Цехе белого. Гости могли выбрать себе домашнего любимца более чем из 150 кошек и собак.

Специальными гостями «Юнафеста» стали юные артисты детской театр-студии «Непоседы». Прошел благотворительный макет, на котором предлагали полезные вещи для хозяев и их питомцев.

В детской зоне педагоги рассказали про программу «Юна-Классов» взрослым и провели увлекательный интерактив для детей. Прошли розыгрыши призов от друзей и партнеров центра, провели полезные лекции от специалистов.