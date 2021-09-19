РИАМО - 19 сен. По состоянию на 15:00 воскресенья в голосовании на выборах в Подмосковье приняли участие 2 221 494 человека, это 37,63% от общего числа избирателей региона, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«За сегодняшний день порядка 204-205 обращений (поступило на горячую линию - ред.)», - сказал Березкин.

С 17 по 19 сентября жители региона выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также голосуют за кандидатов в органы местного самоуправления округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.

Общее число избирателей Московской области превышает 5,9 млн человек. За первые два дня проголосовало 28,48% избирателей.

Воскресенье - последний день голосования. Участки завершат свою работу в 20:00.