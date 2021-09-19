РИАМО - 19 сен. Москвичи должны соблюдать меры предосторожности на улице из-за надвигающегося ливня с порывистым ветром, в частности, нужно обходить рекламные щиты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

С 21:00 воскресенья до утра понедельника в Москве прогнозируется сильный дождь, а также ветер с порывами до 18 м/с.

Водителям во время непогоды стоит значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Также не нужно делать внезапных маневров — перестроений, обгонов и опережений. Машину не нужно парковать под деревьями.

Пешеходы должны обходить рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции. Нельзя стоять под деревьями. Также дети не должны находиться одни на улице. В ведомстве напомнили, что непогоду лучше переждать дома.

Ранее синоптики сообщали, что на Москву надвигается сильнейший за последние 73 года ливень. Может выпасть до 21 мм осадков.

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