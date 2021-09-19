РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Осталось несколько часов до закрытия избирательных участков, поэтому председатель ТИК Подольска Игорь Москаленко попросил жителей округа проголосовать на выборах в Госдуму и Мособлдуму, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

По его словам, выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений не выявлено. За процессом голосования следят около 300 наблюдателей от различных политических партий.

В воскресенье в 14:00 завершился прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать на дому.

Подсчет собранных за три дня голосов начнется по окончании голосования и закрытия участков в 20:00 и пройдет по новому регламенту. Результаты голосования подведут не ранее утра 20 сентября.

В ходе сентябрьских выборов — 17, 18 и 19 сентября — жители городского округа Подольск выбирают депутатов Государственной думы VIII созыва и депутатов Московской областной думы.