РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. В подмосковной Балашихе пропал 26-летний Тимур Пузынин, его ищут уже около 2 недель, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 26-летний Тимур Андреевич Пузынин, городской округ Балашиха, Московская область. С 6 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины 175 сантиметров, он плотного телосложения, волосы русые, короткие, глаза серо-зеленые. Он был предположительно одет в серую кофту, черную футболку, синие джинсы, черные кроссовки. С собой был черный рюкзак.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.