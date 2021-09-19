РИАМО - 19 сен. Масштабные работы по благоустройству провели в парке Декабрьского восстания, на улице Красная Пресня и на Звенигородском шоссе до Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На улицах расширили тротуары, разбили газон, установили станции велопроката и новые фонари. В парке тоже стало светлее — тут было не очень уютно раньше, особенно в темное время», — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, появились новые тропинки, цветники, детские и спортивные площадки, а также две зоны для выгула собак. Поздней осенью на территории высадят деревья и кустарники, добавил мэр.

Также специалисты восстановили единственную сохранившуюся кордегардию Пресненской заставы Камер-Коллежского вала.

В Москве с 2011 года благоустроили 765 парковых территорий. Их общая площадь составляет более 18,5 тыс. га.