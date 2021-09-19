РИАМО - 19 сен. Жители Зеленограда получили обустроенное место для игры в регби в районе Савелки. Современное игровое пространство создали на неухоженном поле между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Поле и раньше использовали для тренировок и соревнований по регби. Сейчас для удобства горожан здесь уложили искусственный газон, установили ворота и опоры освещения, построили зрительскую трибуну.

Кроме того, для спортсменов возвели модульное здание с раздевалками, душевыми и судейскими комнатами. Рядом с регбийным стадионом обустроили поле для мини-футбола.

В этом году в районе Савелки также обновили пять дворов и благоустроили территории трех школ, обустроили зону отдыха около жилого дома «Флейта».

Регби – самый популярный вид спорта в Зеленограде, здесь есть своя Федерация регби и профильные школы в каждом районе. В Зеленоградском округе Москвы проходят международные соревнования «Золотой овал» и «Снежное регби».