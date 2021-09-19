РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. Чемпион мира по профессиональному боксу, депутат совета депутатов Балашихи Александр Бахтин проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и региональный парламент на избирательном участке №3669 в Балашихинском лицее, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Бахтин подчеркнул, что выборы являются важнейшим событием для страны.

«Это реализация конституционного права граждан - определять дальнейшее развитие нашего государства», - уточнил спортсмен.

В этом году выборы проходят в течение трех дней. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября. Участки будут работать до 20:00. Претенденты, набравшие большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие пять лет.