РИАМО - 19 сен. Строительство учебного корпуса на 400 мест к школе №1293 завершили в столичном районе Кунцево. Образовательный объект построили на Оршанской улице за счет бюджетных средств, сообщает «Вечерняя Москва».

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Учебный корпус готовится ко вводу в эксплуатацию», — сказал председатель надзорного ведомства Игорь Войстратенко.

Четырехэтажный учебный корпус имеет площадь 7,2 тыс. «квадратов». Помимо классных комнат, в здании есть библиотека, медиатека, два физкультурных зала, телестудия, кабинет для юных натуралистов, кабинет психолога. Пространство оборудовали элементами доступной среды, на прилегающей к корпусу территории провели благоустройство.

В течение 2021-2023 годов столичные власти намерены построить свыше 90 образовательных объектов.