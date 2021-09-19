РИАМО - 19 сен. ВДНХ остается крупнейшим центром отдыха москвичей и притяжения туристов, несмотря на пандемию. На территории главной выставки страны продолжаются работы по масштабной реконструкции павильонов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин проверил ход работ по реконструкции ВДНХ.

«По выходным дням здесь (на ВДНХ - ред.) бывает 200-250 тыс. человек. Развитие выставки тоже продолжается. В ближайшее время нас ждет множество открытий: Центр национальных конных традиций, два биологических музея, гастрономическая площадка и другие познавательные и развлекательные объекты», – отметил градоначальник.

Общая площадь Центра национальных конных традиций составит 25,4 тыс. кв. м. Проект реализуется в два этапа. Работы планируют завершить к концу текущего года.

На месте утраченного павильона «Ветеринария» планируется открыть новую гастрономическую площадку «Рестомаркет». В теплое время года там будет работать летняя веранда с гастрофестивалями и ярмарками.

В павильон №30 «Микробиологическая промышленность» планируется разместить музей «Биотех», а также зоны для проведения мероприятий различных форматов – семинаров, мастер-классов и лекций. В павильоне №31 «Геология» будет открыта выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева.

Павильон госкорпорации «Росатом» строится на месте бывшего павильона №19. Здесь появится музей атомной энергии. Современный выставочный комплекс будет предназначен как для широкой аудитории, так и для профессионалов. Работы завершат в 2022 году.

В ближайшее время на ВДНХ планируется открыть галерею «Лес» в историческом павильоне №17 «Лесная промышленность», пешеходный маршрут «Лента Мебиуса», музей олимпийского движения в павильоне №15 «Радиоэлектроника и связь», выставочно-торговые центры Республики Казахстан (павильон №11) и Киргизской Республики (павильон №4), экспозиционный центр Республики Узбекистан (павильон №66) и Центр комплекса городского хозяйства в павильоне №5 «Физика».