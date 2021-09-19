РИАМО - 19 сен. На выборах в Подмосковье обеспечили равенство возможностей для всех политических партий, для избирателей создали комфортные условия для голосования. Выборы проходят в конкурентном ключе, сообщил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член СПЧ при губернаторе Московской области Александр Брод.

«Должен сказать, что избирательный процесс идет. Регион непростой, выборы всегда проходят конкурентно. Выявленные проблемы на отдельных избирательных участках оперативно разрешаются, из-за чего голосование не прекращается. Я считаю, что сделано все необходимое, чтобы обеспечить равенство возможностей и для всех политических партий, и комфортную среду для избирателей Московской области», - сказал Александр Брод.

Он добавил, что зарубежные эксперты очень высоко оценили видеонаблюдение на избирательных участках, оснащенность УИКов.

«И, я думаю, этот взгляд со стороны тоже очень важен», - сказал он.

По мнению эксперта, в Подмосковье была проведена большая работа по подготовке к выборам как по линии избирательных комиссий, так и общественных наблюдателей. Интенсивно проводилось информирование избирателей.

В Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Голосование завершится в воскресенье.