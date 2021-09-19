РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. Председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова высоко оценила организацию избирательного процесса в городском округе, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Жарова проголосовала на выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму, отдав свой голос на избирательном участке №3584, который работает в школе №26 в микрорайоне Авиаторов.

«Выборы проходят в городском округе на высоком уровне и в доброжелательной атмосфере», - сказала Жарова.

Она также отметила, что всем избирателям на участках предоставляют одноразовые маски и перчатки.

В нынешнем году выборы проходят в течение 3 дней. Отдать свой голос за кандидатов можно с 17 по 19 сентября. Претенденты, набравшие большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие пять лет.