РИАМО - 19 сен. Асфальтобетонное покрытие общей протяженностью почти 3 км обновили на улице Красная Пресня и на участке Звенигородского шоссе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На улице Красная Пресня от Большой Грузинской улицы до улицы 1905 года и на участке Звенигородского шоссе от улицы 1905 года до ТТК общей протяженностью 2,7 км отремонтировали асфальтобетонное покрытие площадью 110 тыс. кв. м.

В ремонтных работах участвовали 1650 специалистов и 750 единиц техники. Ремонт провели с частичным ограничением движения.

На первом этапе рабочие отфрезеровали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После они уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Уже нанесена разметка: осевые и краевые линии, линии рядности, пешеходные переходы, остановки городского транспорта.

В нынешнем году всего планируют отремонтировать 2,8 тыс. объектов дорожного хозяйства столицы общей площадью свыше 23 млн. кв. м. Работы выполнены на 92%.