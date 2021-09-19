РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. Прославленная российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы Светлана Ишмуратова проголосовала на избирательном участке в школе №15 Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Это моя любимая страна, и мне очень важно, как мы будем жить следующие 5 лет, какие будут приниматься решения, что ждет меня и моих близких», - сказала Ишмуратова.

Молодых избирателей, которые впервые голосуют, Ишмуратова поздравила с возможностью реализовать свое конституционное право.

«Каждый из нас мечтает о какой-то своей карьере, особенно в молодые годы. И молодым важно понимать, в какой стране они будут жить. Поэтому важно прийти, выбрать свою партию, выбрать людей, которые будут представлять эту партию в Госдуме и проголосовать», - отметила спортсменка.

Ишмуратова поделилась, что выборы остаются для нее праздником. Кроме того, это возможность встретить знакомые лица – в школе №15 учился ее ребенок.

В Красногорске продолжается третий день выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы. Избирательные участки будут работать до 20:00.