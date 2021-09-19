РИАМО - 19 сен. На Лужнецкой набережной в столице автомобиль «Газель» насмерть сбил девушку на велопешеходной дорожке, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла около 12:45. Водитель, двигаясь задним ходом по велопешеходной зоне в районе дома №24, совершил наезд на девушку, которая совершала пробежку.

В момент наезда девушка стояла спиной к «Газели». От полученных травм она скончалась до прибытия медиков.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они выясняют все обстоятельства инцидента.