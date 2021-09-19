РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил избирательные участки №№579 и 580 в Балашихе на выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму, они работают в школе №7 на улице Октябрьской, 7, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В нынешнем году выборы проходят в течение 3 дней - 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования, 19 сентября, в Балашихе открылись 184 избирательных участка.

«У нас хорошая явка. Думаю, мы перешагнем отметку в 30%. Решение провести выборы в течение 3 дней — очень грамотное. Сегодня на участках достаточно многолюдно. Если бы все избиратели были вынуждены прийти на участки в один день, не обошлось бы без очередей», – сказал Ефимов.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале Госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8(800)200-00-20.