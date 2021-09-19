РИАМО - 19 сен. Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев проголосовал на выборах в Госдуму и Московскую областную думу на избирательном участке №1924 в Ельне Богородского округа.

«Мы пришли всей семьей выполнить свой гражданский долг. Выбираем свое будущее! Это важно — не игнорировать голосование и выбрать из большого списка партий и кандидатов тех, кто будет помогать нам и защищать в течение следующих пяти лет. Моя дочь Арина сегодня голосует в первый раз на участке в Богородском округе», — сказал Сураев.

Воскресенье — последний день, когда жители Подмосковья могут проголосовать за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки работают до 20 часов.

Предварительная явка избирателей на выборах в Подмосковье на 12 часов воскресенья составила 32,5%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, которые уже приняли участие в голосовании или планируют сделать это.