РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Наблюдатель от Общественной палаты городского округа Подольск, председатель Подольской городской общественной организации «Братство десантников» Владимир Быковский отметил, что сентябрьские выборы имеют важное политическое значение, сообщает пресс-служба администрации округа.

В пресс-центре, организованном в городском округе Подольск для освещения проходящих выборов, Быковский пообщался с журналистами. Он рассказал, что проголосовал еще в пятницу, а трехдневный формат голосования он и многие его друзья и коллеги считают очень удобным.

«Как человек военный я отдал свой голос за стабильность и мирное небо над моей Родиной. Мне кажется, что мы всегда должны помнить о том, как передергивание важных исторических событий, переписывание их в угоду определенному кругу людей приводит к преступным провокациям. С таких провокаций начались все мировые войны XX столетия. Не допустить этого ни при каких обстоятельствах — дело каждого здравомыслящего человека. Конечно, могут быть разногласия и разномыслие, но любовь к Отечеству предполагает его защиту, а не разрушение», - сказал Быковский.

Он отметил, что процесс голосования в Подольске проходит спокойно.

«Я увидел, что избирателям нравится сама процедура голосования, важность этого момента, их возможность повлиять своим голосованием на дальнейшую судьбу России», - заключил Быковский.

Он отметил, что именно такие политические события, как выборы, и формируют гражданскую ответственность. Многие приходят на участки с детьми, и это правильно. Пусть ребята видят с малых лет, как голосуют родители, видят, насколько важно вместе со всей страной формировать ее завтрашний день.