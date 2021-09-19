РИАМО - 19 сен. Наблюдатели из Южной Африки, Бургундии, Индонезии, Доминиканы, Венесуэлы и Мексики посетили избирательные участки в Московской области, сообщает Мособлизбирком.

Эксперты приехали из разных стран, чтобы дать оценку выборам в России. Подмосковные участки международные наблюдатели посетили совместно с членом Избирательной комиссии Московской области Русланом Фурсом.

В этом году из-за пандемии коронавируса ЦИК РФ сократил количество международных наблюдателей. Всего на выборах задействовано 250 человек из 55 стран. Они будут работать вплоть до окончания подсчета голосов и подведут итоги своей работы на пресс-конференции вечером 20 сентября.

Воскресенье - последний день, когда жители Подмосковья могут проголосовать за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки работают до 20:00.

Предварительная явка избирателей на выборах в Подмосковье на 12:00 воскресенья составила 32,5%.