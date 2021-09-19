РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. В участковых избирательных комиссиях городского округа Люберцы для обеспечения безопасности и порядка задействованы 347 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня (18 сентября - ред.) идет третий день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы. Позади два дня голосования, они прошли без нарушений. Порядок и безопасность на выборах обеспечивают 347 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 297 полицейских и 50 сотрудников Росгвардии», - сказал председатель ТИК Борис Новиков.

Кроме того, на всех избирательных участках дежурят сотрудники МЧС, ГИБДД, ЧОПов, Народной дружины.

Новиков отметил, что в Люберцах с 17 сентября проходит голосование по выборам депутатов Госдумы РФ и депутатов Мособлдумы. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Впервые голосование проводится в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Это позволит максимальному числу жителей воспользоваться своим избирательным правом.