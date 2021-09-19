РИАМО - 19 сен. На территории ВДНХ завершаются работы на 10 павильонах. Объекты уже готовят к открытию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди них школа кремлевской конной езды – совместный проект наш. Хороший манеж, будет красиво, комфортно, интересно и детишкам, и взрослым там побывать. Большой фудкорт на 400 мест с хорошими ресторанами. Людей все больше и больше на ВДНХ, такое пространство тоже нужно», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он добавил, что в воскресенье, в День лесника, планируется открыть Музей леса. Для любителей острых ощущений на ВДНХ также откроют Музей страха.

«Я не большой любитель таких аттракционов, но многим нравится», – отметил Собянин.

Также посетители площадки в будущем смогут побывать в детском парке и покататься на колесе обозрения.