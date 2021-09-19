РИАМО - 19 сен. В столице ведется подготовка к запуску сразу 10 новых станций метро. Они расположены на южном, юго-западном и западном участках Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наша задача в этом году — запустить вторую треть огромного кольца в составе трех участков: западного, юго-западного и южного. Комплекс огромный — это 20 километров, 10 станций. Если мы одновременно — а мы планируем одновременно его запустить, — для пассажиров это будет самый большой пуск», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Треть БКЛ уже работает. В настоящее время на новых участках проводятся технические пуски.

Большое кольцо – крупнейший проект столичного метростроения. Линия протяженностью 70 км включит 31 станцию. Из них 12 уже используются пассажирами.