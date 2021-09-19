РИАМО - 19 сен. На избирательном участке в Одинцовском округе впервые в жизни отдал голос на выборах победитель Областной олимпиады по избирательному законодательству 2019/2020 Даниил Зеньков, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

В воскресенье завершается голосование на выборах депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а также в органы самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне. В этом году впервые в современной истории выборы проводятся в течение 3 дней.

С 17 по 19 сентября на территории Подмосковья работают более 4 тыс. избирательных участков. Они закроются в 20:00.

На 12 часов 19 сентября региональная явка составила 32,5%.