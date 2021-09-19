РИАМО - 19 сен. Заслуженный артист России, член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму на участке в гимназии №14 Одинцовского округа.

«Раз в 5 лет вся страна принимает решение — каждый житель имеет право проголосовать за будущее нашего Отечества. И, конечно, участие в выборах - это проявление своей гражданской позиции», — сказал Майданов.

Он отметил высокий уровень организации работы участков. По словам артиста, созданы все условия для комфортного голосования жителей региона.

Воскресенье – последний день голосования на выборах депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а также членов органов местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании до 20:00.