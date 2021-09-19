РИАМО - 19 сен. Для удобства избирателей в Подмосковье были организованы пункты для голосования в автобусах, они работали 17 и 18 сентября в 19 городских округах. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Автобусы для голосования выезжали на удаленные территории, транспортное сообщение с которыми затруднено и где отсутствуют помещения для размещения участковых избирательных комиссий.

Например, территориальная избирательная комиссия организовала выездной избирательный участок в поселке Доброе округа Пушкинский. Жители попросили сделать УИК, чтобы можно было проголосовать рядом с домом. Подобные мобильные пункты работали в 19 муниципалитетах.

«Мы, люди старшего поколения, привыкли ответственно относиться к выборам любого уровня. Если бы не передвижной пункт, пришлось бы ехать голосовать в соседнюю деревню. А это нам уже тяжеловато. Спасибо за такую удобную возможность выполнить долг гражданина – поучаствовать в выборах рядом с домом», - сказал пенсионер из Ленинского округа Василий Колпаков.

Каждый мобильный пункт был оснащен кабинами для голосования, опечатанной урной, в них также присутствовали наблюдатели от разных партий. На входе в автобус жителям измеряли температуру, при необходимости выдавали защитные маски и перчатки.

«Мы с супругой узнали от соседей, что в нашей деревне будет стоять специальный автобус, в котором можно проголосовать за выбранного кандидата. Нам не пришлось ехать в Калиновку, мы могли и дальше заниматься своими делами, а их в частном доме немало», - рассказал житель деревни Горки Ленинские Ленинского округа Виктор Восков.

Всероссийские выборы проходят с 17 по 19 сентября. Жители Подмосковья голосуют за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.