РИАМО - 19 сен. Председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает, что современные технологии и заинтересованность общественности позволили вывести выборы этого года на новый уровень организации и объективности. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Торкунов провел круглый стол для иностранных наблюдателей за всероссийскими выборами из Доминиканской Республики, Венесуэлы, Мексики и Турции.

«Впечатление у меня самое яркое. Удивительное сочетание заинтересованности представителей общественности и современной IT-технологии. И это соединение позволяет поднять нынешние выборы на совершенно иной уровень с точки зрения организации, контроля, объективности. Я, как представитель Общественной палаты области, счастлив этим обстоятельством и тем, что почти 6 тыс. представителей общественных палат разного уровня участвуют в качестве наблюдателей на этих выборах», - сказал Торкунов журналистам по итогам круглого стола.

Председатель Общественной палаты Московской области также отметил, что в этом году голосование проводится с максимальным комфортом для избирателей.

«Многодневные выборы - такого рода практика во многих странах существует. Нет такого напряжения, как обычно бывает при однодневных выборах, когда выстраиваются очереди. Люди имеют возможность выбрать время, удобное для них, для того чтобы пойти на избирательные участки. Я полагаю, что эта практика заслуживает одобрения», - заключил Торкунов.

Воскресенье - последний день, когда жители Подмосковья могут проголосовать за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.