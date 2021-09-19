РИАМО - 19 сен. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что в понедельник в столице может выпасть треть месячной нормы осадков. Подобного ливня в столице не было более 73 лет.

«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более». – сказал Тишковец РИА Новости.

Схожие, но уступающие по интенсивности, дожди в столице регистрировали в 1952 и 1959 годах.

Затронут осадки и Подмосковье. Самые сильные дожди придут в Можайск (21 мм), Серпухов (22 мм), Ступино и Наро-Фоминский округ (18 мм).

Впечатление от непогоды усилит холодный северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.

Ночью столбики термометра опустятся до 3-5 градусов тепла, днем – до 5-7 градусов тепла.

Среднесуточная температура составит порядка 5 градусов тепла, что по норме соответствует 16 октября.

«Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед», - отметил Тишковец.

Более того, москвичам будет казаться, что на улице еще холоднее, благодаря «балтийскому» синдрому.

«Как будто воздух остывает до минус 2 в темное время суток и до плюс 3 - в дневные часы», - объяснил Тишковец.