РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю девочку, без вести пропавшую 11 сентября, она может находиться в Подольске, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Софья Калмыкова 2006 года рождения пропала 11 сентября. Может находиться в селе Кленово ТиНАО города Москвы и в Подольске.

Особые приметы: носит очки. Рост 168 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. В какую одежду была одета, неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в розыске.