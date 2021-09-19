РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в воскресенье проголосовал на выборах в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Он посетил избирательный участок во Дворце культуры.

«Сегодня я пришел, проголосовал на избирательном участке в Люберцах. Выборы - это очень важно, и голосовать необходимо. Мы наблюдаем достаточно большую явку», - сказал Терюшков.

Впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит два бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй - для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму.