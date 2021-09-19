РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 сен. Депутат Госдумы, летчик-космонавт Елена Серова проголосовала на выборах в подмосковном Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве проходит третий день выборов, проголосовать можно на одном из 122 участков до 20:00. Летчик-космонавт, Герой России Елена Серова проголосовала на своем участке.

«Будущее нашей страны зависит от нас, поэтому важно прийти и отдать свой голос. В этом году для голосования есть три дня и это дает возможность проголосовать тем, у кого может не быть возможности прийти на избирательный участок в определенный день», - сказала Серова.

В штабе общественного мониторинга не выявили серьезных нарушений во время первых двух дней выборов.