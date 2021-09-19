РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. Председатель участковой избирательной комиссии 1156 в Красногорске Светлана Сидорина сообщила «РИАМО в Красногорске», что в воскресенье избиратели активно идут на участок, расположенный в школе №3 горокруга.

«В пятницу (17 сентября - ред.) явилось 10% избирателей, в субботу (18 сентября - ред.) – немного больше, около 12%. Сегодня самый активный день, работаем не покладая рук. По выборам в Госдуму у нас по спискам 1 648 избирателей. На 12:00 воскресенья явка составила 427 человек, из них 67 проголосовали на дому», - сказала Сидорина.

Она также добавила, что двое избирателей голосовали впервые.

«Нарушений на участке не было. Все проходит спокойно, все ведут себя достойно», - заключила председатель УИК.

Третий день выборов проходит в воскресенье. Жители Красногорска могут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Мособлдумы. В округе работает 120 постоянных и одна временная УИК. Принять участие в голосовании можно до 20:00.