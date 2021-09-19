РИАМО - 19 сен. Столичные спасатели помогли мужчине, который не смог самостоятельно выйти из леса в ТиНАО, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Мужчина потерялся в лесу недалеко от деревни Каменка поселения Роговское новой Москвы. За помощью к спасателям обратился сын заблудившегося.

«Его отец ушел за грибами в лес еще днем, до темноты не успел выйти и попросил помощи, позвонив сыну по телефону», - рассказал спасатель Московского авиацентра Михаил Киселев.

Мужчина не стал бродить по лесу, а развел костер и остался ждать помощи. Его быстро обнаружили и вывели к населенному пункту. Дополнительная помощь мужчине не потребовалась.