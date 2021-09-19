РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. Тепло в ряд домов на Советской и Первомайской улицах в подмосковном Красногорске планируют дать 23 сентября, сообщает администрация горокруга.

Пользователь Ирина Ермолаева в комментариях к посту в паблике «Красногорск Online» в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что в доме №9 по улице Советской нет тепла. Пользователь Сергей Фролов добавил, что проблема возникла в ряде домов на улицах Советской и Первомайской из-за аварии на теплотрассе.

«15 сентября состоялось совещание с ПАО «КМЗ» по вопросу обеспечения жителей теплоснабжением. По информации ПАО «КМЗ», при проведении пробной топки образовалась сильная утечка теплоносителя на магистральной сети диаметром 500 мм вблизи дома №1 по ул. Советской. В целях недопущения аварийной ситуации в зимний период руководством ПАО «КМЗ» было принято решение провести замену поврежденного участка трубопровода», - сообщил представитель администрации округа.

Он добавил, что плановый срок завершения работ – 23 сентября. Администрация держит вопрос на контроле.