РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Депутат Московской областной думы Павел Максимович принял участие в выборах в воскресенье и отдал свой голос на избирательном участке №2350 в школе №20 в Подольске, сообщает администрация округа.
На входе в здание депутату измерили температуру с помощью тепловизора, выдали одноразовую медицинскую маску. Максимович поприветствовал пришедших на участок жителей Подольска и отметил, что для каждого гражданина страны участие в выборах - это ответственная задача.
Он отметил, что каждый день посещает большое количество участков, и организованность процесса везде на высоком уровне.
«Мы за максимальную честность, чтобы потом действительно сказать - это наш избранник. Прозрачность выборов для нас - первостепенная задача», - добавил Максимович.
Он рассказал, что впервые проголосовал в 18 лет, когда служил в армии. С того времени добросовестно исполняет свой долг.
Как рассказала председатель избирательной комиссии Оксана Харкевич, с первого дня голосования жители активно приходят на избирательный участок.
«Жители голосуют активно, на участке все спокойно и без нарушений. Исполнить свой гражданский долг приходят целыми семьями. На участке соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. За организацией процесса голосования следят наблюдатели от различных партий», - заключила Харкевич.
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