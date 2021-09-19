РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Депутат Московской областной думы Павел Максимович принял участие в выборах в воскресенье и отдал свой голос на избирательном участке №2350 в школе №20 в Подольске, сообщает администрация округа.

На входе в здание депутату измерили температуру с помощью тепловизора, выдали одноразовую медицинскую маску. Максимович поприветствовал пришедших на участок жителей Подольска и отметил, что для каждого гражданина страны участие в выборах - это ответственная задача.

«Спасибо всем тем, кто пришел на избирательный участок и сделал свой выбор. А те, кто еще не проголосовал, должны обязательно прийти и выбрать того кандидата, который максимально отвечает интересам жителей», - сказал Максимович.

Он отметил, что каждый день посещает большое количество участков, и организованность процесса везде на высоком уровне.

«Мы за максимальную честность, чтобы потом действительно сказать - это наш избранник. Прозрачность выборов для нас - первостепенная задача», - добавил Максимович.

Он рассказал, что впервые проголосовал в 18 лет, когда служил в армии. С того времени добросовестно исполняет свой долг.

Как рассказала председатель избирательной комиссии Оксана Харкевич, с первого дня голосования жители активно приходят на избирательный участок.

«Жители голосуют активно, на участке все спокойно и без нарушений. Исполнить свой гражданский долг приходят целыми семьями. На участке соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. За организацией процесса голосования следят наблюдатели от различных партий», - заключила Харкевич.