РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В школе №34 на Армейском проезде в Подольске планируют открыть химико-биологические и естественно-научные классы и медиацентр для проектной деятельности, сообщает администрация округа.

Современная школа сегодня является не только местом получения образования, но и центром общественной, культурной и спортивной жизни учащихся. Второй корпус школы №34 на Армейском проезде, 5 в микрорайоне Кузнечики соответствует всем образовательным стандартам и обладает необходимыми условиями для комфортного пребывания и продуктивного обучения. Школу-новостройку на 1 100 мест торжественно открыли в День знаний.

В здании школы все продумано до мелочей — широкие светлые коридоры, просторные учебные кабинеты для изучения естественно-научного цикла, а также мастерские для занятий творчеством и лаборантские, классы для всестороннего развития детей. На сегодняшний день в школе обучается более 600 человек.

«Во втором корпусе школы №34 обучаются ученики с 1-го по 6-е классы. Планируем во втором корпусе открыть химико-биологические и естественно-научные классы. Закупленное оборудование позволяет проводить занятия на более высоком уровне. Каждый класс оснащен интерактивными досками, у ребят появилось больше возможностей для обучения. Дети моделируют квадрокоптеры, изучают робототехнику. В планах — открыть медиацентр, в рамках которого ребята смогут снимать и монтировать сюжеты, изучать проектную деятельность», - сказала заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Чувашова.

Для занятий по интересам в школе организованы кружки и секции. Учащиеся с радостью постигают азы шитья и домоводства, рисуют, изучают иностранные языки. Для проведения творческих мероприятий и собраний в новом учебном корпусе сделали просторный актовый зал на 400 мест. Оснастили его современным оборудованием, эстрадой, удобными мягкими креслами. Также в школе свой обеденный зал, учебно-информационный центр с демонстрационным пространством и IT-зоной.

Новый корпус школы объединил более 25 квалифицированных педагогов, чтобы создать пространство, в котором дети учатся мыслить и анализировать, изучать информационные технологии, окружающую среду и основные предметы школьной программы.

Особое внимание уделяют вовлечению школьников в занятия физической культурой и спортом. Для этого есть два больших спортивных зала, а во внутреннем дворе школы обустроены футбольное поле с искусственным покрытием, «умные» дорожки, а также специальный подиум для публичных выступлений.