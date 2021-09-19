РИАМО - 19 сен. Во избежание конфликтных ситуаций всем участникам избирательного процесса необходимо проявлять уважение друг к другу, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Участникам, членам избирательных комиссий, представителям средств массовой информации хотел бы сказать уважать друг друга и вести себя в рамках закона, не нарушать те нормы и правила. Соблюдать элементарные правила этикета и правила хорошего тона», - сказал Березкин.

Ранее он сообщил, что явка в Подмосковье на 12 часов 19 сентября составила 32,5%. Жители региона выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также членов органов местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Голосование, стартовавшее 17 сентября, завершится в воскресенье в 20:00.