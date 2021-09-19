РИАМО - 19 сен. По состоянию на 12:44 воскресенья в дистанционном электронном голосовании приняли участие 1,8 млн москвичей, это 90% от общего числа подавших заявку, сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

«Общая явка по Москве – бумажные бюллетени и онлайн – составила 36,37%. Мы уже превзошли 2016 год, когда было 35,75%. Но на немного, всего на 1%», - сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Проголосовать онлайн на выборах депутатов в Госдуму, Мосгордумы (ряд районов) и муниципальных депутатов (район Щукино) можно до 19:59. Воскресенье - завершающий день голосования.