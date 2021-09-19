РИАМО - 19 сен. Руководитель штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов рассказал, что в заключительный день выборов в Москве не было выявлено кибербатак на систему онлайн-голосования. В предыдущие дни случаи были, сообщает Nation News.

Ранее Венедиктов подчеркнул, что система дистанционного электронного голосования стабильна и хорошо защищена. Он назвал предыдущие атаки дилетантскими и объяснил, что данные сохраняются и в бумажном виде.

Воскресенье станет завершающим днем голосования по выборам депутатов Госдумы, Мосгордумы (в некоторых районах) и муниципальных депутатов района Щукино.

Москвичи, подавшие заявку на онлайн-голосование, могут принять в нем участие до 19:59.