РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 сен. На выборах в подмосковном Королеве группа мониторинга не зафиксировала серьезных нарушений, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

В воскресенье в Королеве идет третий день голосования. Сделать выбор можно до 20:00. На избирательных участках работают наблюдатели Общественной палаты Московской области.

«В первые два дня голосования серьезных нарушений нами не зафиксировано. Штаб, созданный на базе муниципальной Общественной палаты, продолжает свою работу», - сказала Корнеева.

Она добавила, что работает мобильная группа мониторинга, в которую вошли члены муниципальной Общественной палаты, юристы, уполномоченный по правам человека по Московской области в Королеве. Группа выезжает на участки.

Также члены общественной палаты выезжали в региональный штаб общественного наблюдения в Одинцово, чтобы проследить за ходом голосования в Королеве.