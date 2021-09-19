РИАМО - 19 сен. Предварительная явка избирателей на выборах в Подмосковье на 12:00 воскресенья составила 32,5%, свои голоса отдали 1 919 000 человек, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«По состоянию на 12:00 19 сентября явка в Подмосковье составила 32,5%», - сказал Березкин.

Количество наблюдателей на выборах в Подмосковье, по данным «Ростелекома», составляет 23 019 человек.

По состоянию на 10:00 воскресенья явка на выборах в Московской области составляла 29,71%.

Воскресенье - последний день, когда жители Подмосковья могут проголосовать за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

В Московской области свыше 5,9 млн избирателей, они могут проголосовать до 20:00.

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