РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. 92-летняя женщина проголосовала в подмосковной Балашихе в заключительный день выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Третий день выборов в Государственную думу и Московскую областную думу продолжается в Балашихе. В 8:00 19 сентября в округе открылись 184 избирательных участка. Они будут работать до 20:00. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале Госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8 800 200-00-20.

Претенденты, набравшие большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие пять лет.