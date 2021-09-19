РИАМО - 19 сен. Подмосковный волонтер и TikTok-блогер Егор Балев проголосовал на выборах в Наро-Фоминском округе. Он отметил, что прийти на участок и сделать свой выбор - это гражданский долг всех избирателей.

«Выборы – это очень важно. Я уверен, принять участие в них должен каждый. По сути, это заняло всего 10 минут моего времени, но эти минуты решают судьбу нашей страны, нашего Подмосковья. Мы голосуем за тех, кто станет представлять наши интересы, на кого мы сможем положиться, кто станет нашей опорой. Важен каждый голос! Давайте ответственно подойдем к этому вопросу и выполним свой гражданский долг!» — сказал Балев.

23-летний Егор Балев – человек с активной жизненной позицией, молодогвардеец, волонтер со стажем. Он вступил в ряды добровольцев 6 лет назад.

Воскресенье - последний день, когда жители Подмосковья могут проголосовать за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Всего в Подмосковье насчитывается более 5,9 млн избирателей, для них организовано свыше 4 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос на участке можно до 20:00.