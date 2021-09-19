РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 сен. В городском округе Мытищи депутат совета депутатов горокруга Антон Умников проголосовал на выборах, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В воскресенье Умников посетил избирательный участок в МБОУ СОШ №6

«Сегодня заключительный день голосования, оно впервые проводится в течение трех дней. Явка достаточно неплохая. Избиратели идут, голосуют, есть даже небольшая очередь на участках. Люди радостные, довольные. Жаль в этот раз у нас отсутствует из-за коронавируса угощение - сладости, пирожки», - сказал Умников.

В муниципалитете для избирателей работают 118 участков, проголосовать можно до 20:00. Все это время на участках обеспечены меры безопасности.

Жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы, Московской областной думы, также в регионе проводятся выборы в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.

Воскресенье - последний день трехдневного голосования. Избирательные участки работают до 20:00. В Подмосковье их насчитывается более 4 тыс. Общее число избирателей превышает 5,9 млн человек.