РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В городском округе Подольск явка избирателей на выборы депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы в третий день голосования на 10:00 составила 22,1%, сообщила администрация округа.

Данные по явке считают по нарастающей, начиная с первого дня выборов — 17 сентября. В целом обстановка на избирательных участках спокойная, выборы проходят в штатном режиме.

Голосование проходит в Подольске в штатном режиме. В 08:00 открылись 139 постоянных избирательных участков. Два временных участка в Подольской областной клинической больнице и Окружном военном госпитале также начали работать. В субботу к избирателям для голосования на месте в труднодоступные поселения выезжали 9 мобильных избирательных пунктов на автобусах.

Заявления о голосовании по месту нахождения подали около 9 тыс. жителей округа. Такое же количество избирателей, проживающих за пределами округа, подали заявление об участии в голосовании на территории Подольска.

В Подмосковье 17-19 сентября проводятся выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.