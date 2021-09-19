РИАМО - 19 сен. Известный лыжник, Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков принял участие в голосовании на выборах депутатов в Госдуму и региональный парламент на участке в Сергиевом Посаде.

«Очень важно, чтобы каждый житель принял участие в голосовании, ведь от его итогов зависит, какие перемены ждут нашу страну в ближайшем будущем», - сказал Легков.

Он отметил, что выборы подготовлены на высоком уровне. На каждом участке соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Подмосковье организовали более 4 тыс. участков, они будут работать до 20:00. Воскресенье – последний день голосования, которое стартовало 17 сентября.