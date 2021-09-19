РИАМО - 19 сен. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве перешагнуло отметку в 1,6 млн. Число вылеченных с начала пандемии пациентов в городе составляет 1 473 474 человека, сообщает столичный оперштаб.

За сутки столичные врачи вылечили 1215 пациентов с коронавирусной инфекцией. Также за сутки было выявлено 2376 новых случаев заражения Covid-19, общее число случаев с начала пандемии составляет 1 601 780.

В московские медучреждения за сутки доставили 651 человека. На аппаратах ИВЛ находятся 270 Covid-пациентов.

С начала пандемии в Москве умерли 28 347 пациентов, в том числе за минувшие сутки скончались 49 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал текущую ситуацию с коронавирусом в столице нестабильной. По его словам, подъем заболеваемости связан с наступлением осеннего периода, когда горожане возвращаются из отпусков и начинается учебный год. Градоначальник призвал москвичей беречь себя и соблюдать меры санитарной безопасности.

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